Буданов* в Давосе заявил о сдержанном оптимизме касательно мира на Украине

Буданов* подчеркнул, процесс мирного урегулирования идёт, но говорить о скором прекращении боевых действий пока рано.
«Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм», — сказал он.
Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что украинская тема на форуме в Давосе ушла на второй план. По его мнению, перспективы Владимира Зеленского выглядят катастрофическими. Он добавил, что президент США Дональд Трамп чётко дал понять — ответственность за урегулирование конфликта лежит на Европе и Киеве.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.