Буданов* в Давосе заявил о сдержанном оптимизме касательно мира на Украине

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил о «сдержанном оптимизме» в вопросе урегулирования конфликта. С таким заявлением он выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Источник: Life.ru

Буданов* подчеркнул, процесс мирного урегулирования идёт, но говорить о скором прекращении боевых действий пока рано.

«Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм», — сказал он.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник отметил, что украинская тема на форуме в Давосе ушла на второй план. По его мнению, перспективы Владимира Зеленского выглядят катастрофическими. Он добавил, что президент США Дональд Трамп чётко дал понять — ответственность за урегулирование конфликта лежит на Европе и Киеве.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

