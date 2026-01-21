Трамп заявил, что уже скоро Макрон не будет у власти

Президент США Дональд Трамп выразил мнение о том, что французский лидер Эммануэль Макрон в скором времени уже не будет у власти.
Об этом американский лидер заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.
«Знаете, Эммануэль надолго не задержится», — отметил Трамп.
При этом он указал на то, что французский лидер якобы является его другом.
«Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет», — добавил глава США.
Ранее стало известно, что Трамп отклонил приглашение Макрона посетить экстренный саммит G7 в Париже.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше