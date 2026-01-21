СМИ: Канада готовится к партизанской войне с США

«Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды», — говорится в материале.
По словам источников, военные ожидают, что американская армия начнет наступление с юга, захватив стратегические позиции на суше и на море в течение недели, а, возможно, и за два дня.
При этом канадское командование признает, что не обладает достаточным количеством солдат и вооружений для отражения американской атаки, поэтому им придется прибегать к таким методам веления боевых действий как диверсии и засады с применением беспилотников.
Пока отношения с американскими военными остаются позитивными, пишет издание.
Как сообщил один из источников, сигналом к будущему нападению может быть заявление Вашингтона об окончании партнерства в рамках NORAD. После этого, в теории, американские войска получат приказ захватить Канаду силой.
Газета уточняет, что вся процедура моделирования пока носила лишь ознакомительный характер, а руководство Канады не считает сценарий вторжения их соседа в страну хоть сколько-нибудь вероятным.
В начале января агентство Bloomberg писало, что канадцы опасаются стать следующей после Гренландии и Венесуэлы целью для президента США Дональда Трампа.
В 2025 году Трамп называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо «губернатором великого штата Канада» на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США.
В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.