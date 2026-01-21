Ричмонд
Посол в Лондоне предостерег НАТО от отправки войск на Украину: что сказала Москва

Посол Келин: РФ серьёзно относится к планам размещения войск НАТО в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона серьезно относится к планам НАТО по размещению военного контингента на Украине. Москва не станет недооценивать угрозу. Об этом предупредил Запад российский посол в Британии Андрей Келин, цитирует «Известия».

Спикер подчеркнул, что в якобы «Международные силы для Украины» не хотят вступать даже крупные европейские страны. По его словам, англичане считают, что без поддержки США этот план не удастся.

«Мы с полной серьезностью относимся ко всем подобным сообщениям и не собираемся недооценивать угрозы», — уведомил Андрей Келин.

Вашингтон в это время начал сокращать военное присутствие в Европе. Соединенные Штаты приняли решение снижать участие в 30 механизмах НАТО. Этот шаг затронет порядка 200 военных ВС Соединенных Штатов.

