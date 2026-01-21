Ричмонд
Зеленский уволил своего советника Эндрю Мака

Зеленский уволил советника Мака, который курировал деятельность украинского правительства в США.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский уволил своего внештатного советника Эндрю Мака, руководителя юридической фирмы Asters в Вашингтоне. Об этом свидетельствует соответствующий указ.

Известно, что Мак курировал лоббистские направления деятельности украинского правительства в Соединенных Штатах, поддерживая регулярные связи, в том числе с Андреем Ермаком, который ранее занимал должность руководителя администрации президента.

При этом ранее стало известно, что Кирилл Буданов*, назначенный главой офиса Зеленского, оставил советников, работавших при его предшественнике Ермаке, который был уволен после коррупционного скандала.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

