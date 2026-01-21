Посольство Дании в США получило цветы и письма поддержки от американцев

«Этим утром мы обнаружили цветы и написанную от руки записку возле посольства, в которой просто говорится: “Американцы любят Данию”, — сообщили в посольстве.
По словам дипломатов, на этом проявления поддержки не закончились.
«Мы получили сотни электронных писем, открыток и телефонных звонков, в которых подчёркивается дружба, связывающая наши народы», — отметили в посольстве Дании.
В подтверждение своих слов дипмиссия опубликовала фотографию цветов и записки с нарисованными датскими флагами, оставленных у территории посольства.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Европе торговой войной из-за Гренландии. Президент США заявил, что готов ввести пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке острова достигнуто не будет.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.