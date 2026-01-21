Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство Дании в США получило цветы и письма поддержки от американцев

На фоне резонансных заявлений Дональда Трампа о Гренландии у посольства Дании в США появились цветы и записки со словами поддержки от американцев. В дипмиссии рассказали, что обнаружили у здания букет и записку, написанную от руки.

Источник: Life.ru

«Этим утром мы обнаружили цветы и написанную от руки записку возле посольства, в которой просто говорится: “Американцы любят Данию”, — сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, на этом проявления поддержки не закончились.

«Мы получили сотни электронных писем, открыток и телефонных звонков, в которых подчёркивается дружба, связывающая наши народы», — отметили в посольстве Дании.

В подтверждение своих слов дипмиссия опубликовала фотографию цветов и записки с нарисованными датскими флагами, оставленных у территории посольства.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп пригрозил Европе торговой войной из-за Гренландии. Президент США заявил, что готов ввести пошлины против европейских стран, если соглашение о покупке острова достигнуто не будет.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше