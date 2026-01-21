США сокращают свое участие в 30 структурах НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Европе, что повлечет за собой уменьшении роли ВС США в примерно 30 структурах НАТО, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, предстоящие изменения затронут около 200 военнослужащих и приведут к снижению американского участия в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры, занимающиеся подготовкой сил альянса в различных сферах военных действий. При этом Пентагон не планирует направлять новых сотрудников на замену тем, чьи полномочия истекают.
Источники газеты утверждают, что речь идет о снижении роли США в консультативных группах, занимающихся вопросами энергетической безопасности, морской войны, спецопераций и разведки.
Ранее Дональд Трамп в соцсети Truth Social сделал репост сообщения, в котором говорится, что главными врагами являются ООН и НАТО.