США сокращают свое участие в 30 структурах НАТО

По информации издания, предстоящие изменения затронут около 200 военнослужащих и приведут к снижению американского участия в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры, занимающиеся подготовкой сил альянса в различных сферах военных действий. При этом Пентагон не планирует направлять новых сотрудников на замену тем, чьи полномочия истекают.