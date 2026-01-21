The Times: Кличко раскритиковал Зеленского за разжигание политического конфликта

В ночь на вторник в Киеве произошла серия взрывов. После возникли проблемы с электричеством. В районах левобережья Днепра в столице пропало водоснабжение, в другой части города вода подается со сниженным давлением. Из-за недостатка электроэнергии поезда метро курсируют с увеличенными интервалами. Позже в энергокомпании «ДТЭК» сообщили, что в столице без электроснабжения остались более 335 тыс. человек. Зеленский признал, что в Киеве в очередной раз сложилась самая сложная ситуация с электроснабжением.