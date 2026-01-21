Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четверых иностранцев лишили российского гражданства в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается работа по выдворения за пределы страны иностранных граждан, нарушающих законодательство Российской Федерации.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается работа по выдворения за пределы страны иностранных граждан, нарушающих законодательство Российской Федерации.

Без российского паспорта остался мужчина 1961 года рождения за преступление, связанное с незаконной миграцией. Еще двое мужчин 1994 и 1995 годов рождения лишены паспортов за сообщение ложных сведений, на основании которых выдавалось гражданство иностранцу в 2023 году.

Кроме того, накануне гражданства лишили мигранта 1972 года рождения после преступления, связанного со сбытом наркотиков. Он прожил в стране с 2012 года.

Всех четверых приезжих выдворят из России принудительно, сообщают в МВД по краю.