Четверых иностранцев лишили российского гражданства в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае продолжается работа по выдворения за пределы страны иностранных граждан, нарушающих законодательство Российской Федерации.
Без российского паспорта остался мужчина 1961 года рождения за преступление, связанное с незаконной миграцией. Еще двое мужчин 1994 и 1995 годов рождения лишены паспортов за сообщение ложных сведений, на основании которых выдавалось гражданство иностранцу в 2023 году.
Кроме того, накануне гражданства лишили мигранта 1972 года рождения после преступления, связанного со сбытом наркотиков. Он прожил в стране с 2012 года.
Всех четверых приезжих выдворят из России принудительно, сообщают в МВД по краю.