Четверых иностранцев лишили российского гражданства в Красноярском крае

Без российского паспорта остался мужчина 1961 года рождения за преступление, связанное с незаконной миграцией. Еще двое мужчин 1994 и 1995 годов рождения лишены паспортов за сообщение ложных сведений, на основании которых выдавалось гражданство иностранцу в 2023 году.