Канадские военные учатся партизанить: это на случай вторжения США

Тем временем Трамп выложил в сеть иллюстрацию, на которой он с лидерами ЕС обсуждает Гренландию. На заднем плане изображена карта, на которой вся территория Гренландии закрашена в цвета американского флага. Кроме того, флагом США помечены еще Венесуэла и Канада. Таким образом Трамп может намекать на дальнейшие планы по расширению Штатов.