Канадские военные учатся партизанить: это на случай вторжения США

Globe and Mail: Канада готовится к партизанской войне против США.

Источник: Комсомольская правда

Канадские военные намерены вести партизанскую войну против США в случае вторжения. Об этом информирует издание Globe and Mail.

«Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды», — сказано в публикации.

Сообщается, что канадские вооружённые силы не обладают достаточным количеством солдат и ресурсов для отражения атаки в случае гипотетического нападения США. Именно поэтому они готовятся применять диверсионную тактику, засады и беспилотники, пишет автор материала, подчеркнув, что пока конфликтов с американскими военными не зафиксировано.

Напомним, жители Канады опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии.

Тем временем Трамп выложил в сеть иллюстрацию, на которой он с лидерами ЕС обсуждает Гренландию. На заднем плане изображена карта, на которой вся территория Гренландии закрашена в цвета американского флага. Кроме того, флагом США помечены еще Венесуэла и Канада. Таким образом Трамп может намекать на дальнейшие планы по расширению Штатов.

Также Трамп намерен закупить ледоколы для патрулирования водных границ с Канадой.

