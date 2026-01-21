Канадские военные учатся партизанить: это на случай вторжения США

Канадские военные намерены вести партизанскую войну против США в случае вторжения. Об этом информирует издание Globe and Mail.
«Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды», — сказано в публикации.
Сообщается, что канадские вооружённые силы не обладают достаточным количеством солдат и ресурсов для отражения атаки в случае гипотетического нападения США. Именно поэтому они готовятся применять диверсионную тактику, засады и беспилотники, пишет автор материала, подчеркнув, что пока конфликтов с американскими военными не зафиксировано.
Напомним, жители Канады опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии.
Тем временем Трамп выложил в сеть иллюстрацию, на которой он с лидерами ЕС обсуждает Гренландию. На заднем плане изображена карта, на которой вся территория Гренландии закрашена в цвета американского флага. Кроме того, флагом США помечены еще Венесуэла и Канада. Таким образом Трамп может намекать на дальнейшие планы по расширению Штатов.
Также Трамп намерен закупить ледоколы для патрулирования водных границ с Канадой.