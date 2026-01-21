Трамп сможет возглавлять Совет мира после ухода с поста президента США

Трамп будет председательствовать в Совете до тех пор, пока сам не решит уйти с этого поста. Будущий президент США сможет назначить официального представителя страны в организации. Чиновник в беседе с агентством также опроверг информацию о том, что для участия требуется внести миллиард долларов, отметив, что страны, вносящие значительный вклад в проекты, смогут сохранить надзорные функции.
Ранее Трамп анонсировал создание этой структуры, пригласив в неё лидеров ряда стран, включая президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. В Кремле подтвердили получение приглашения, но отметили, что ждут разъяснений по деталям.
