Трамп сможет возглавлять Совет мира после ухода с поста президента США

Президент США Дональд Трамп сможет продолжать возглавлять предлагаемый им Совет мира по Гаэзе и после завершения своих полномочий главы государства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

Трамп будет председательствовать в Совете до тех пор, пока сам не решит уйти с этого поста. Будущий президент США сможет назначить официального представителя страны в организации. Чиновник в беседе с агентством также опроверг информацию о том, что для участия требуется внести миллиард долларов, отметив, что страны, вносящие значительный вклад в проекты, смогут сохранить надзорные функции.

Ранее Трамп анонсировал создание этой структуры, пригласив в неё лидеров ряда стран, включая президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. В Кремле подтвердили получение приглашения, но отметили, что ждут разъяснений по деталям.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
Читать дальше