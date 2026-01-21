Михаил Котюков и Герман Греф договорились о совместных проектах

Михаил Котюков предложил Сбербанку принять участие в работе технопарка в сфере высоких технологий, который сейчас создается в центре Красноярска. Здесь появится современное пространство со всей необходимой инфраструктурой для развития технологичных и инновационных предприятий. «Важная тема — создание кампуса “Школы 21”, где смогут проходить обучение, в том числе по работе с искусственным интеллектом специалисты разных отраслей, включая представителей краевой науки. Для этого у нас подготовлена хорошая база», — сообщил Михаил Котюков. Стороны договорились о реализации значимых для края образовательных, технологических и инфраструктурных проектов, а также обсудили проекты, связанные с участием компании в подготовке к 400-летию Красноярска, и внедрением технологий по направлениям «безопасный и умный город» в краевом центре. В завершение встречи глава региона пригласил компанию к участию в крупных региональных событиях — форумах ТИМ «Бирюса», «Российская креативная неделя — Сибирь», а также международной Олимпиаде по финансовой безопасности. Отметим. Что технопарк в сфере высоких технологий будет располагаться в здании на ул. Диктатуры Пролетариата, 31. Там создадут рабочие, общественные и деловые пространства, центр коллективного пользования, конгрессно-выставочный зал, а также R&D-центр компании «Норильский никель». На данный момент на объекте идут демонтажные работы, вскоре строители начнут прокладку инженерных сетей и фасадные работы.