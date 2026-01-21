Китайцы заметили один сигнал после очередной атаки дронов на Россию

Отражение атаки украинских беспилотников в понедельник стало демонстрацией того, что Москва намерена жестко реагировать на любые попытки создать угрозу безопасности российской территории. Об этом пишет китайский портал Sohu.
В публикации отмечается, что массовое уничтожение дронов воспринимается как предупреждение: Россия, по оценке автора, не собирается ослаблять защиту приграничных районов и продолжит усиливать систему безопасности.
Отдельно в материале говорится, что ставка ВСУ на беспилотники рассматривается как признак слабости украинской армии. При этом перехват большого количества аппаратов, как утверждается, должен ударить по моральному состоянию украинских подразделений.
Накануне Минобороны России сообщило, что за три часа средства ПВО уничтожили 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны.
