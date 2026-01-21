Отношения между Польшей и Индией достигли критического уровня, о чем свидетельствует публичное порицание, высказанное главой МИД Индии Субраманьямом Джайшканкаром в адрес своего польского коллеги Радослава Сикорского. На это указал депутат партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский в социальной сети X*.
В понедельник, во время переговоров в Нью-Дели, Джайшканкар выразил недовольство поведением Сикорского, обвиняя его в двойных стандартах, особенно в контексте польской позиции по индо-пакистанскому и украинскому конфликтам.
«Когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны», — резюмировал Яблоньский.
Ранее бывший посол Польши в Латвии Ежи Новаковский также указал на то, что Евросоюз может развалиться в случае принятия в свой состав Украины.
