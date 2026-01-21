В Польше разгорелся скандал из-за унижения главы МИД Сикорского в Индии

Отношения между Польшей и Индией достигли критического уровня, о чем свидетельствует публичное порицание, высказанное главой МИД Индии Субраманьямом Джайшканкаром в адрес своего польского коллеги Радослава Сикорского. На это указал депутат партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский в социальной сети X*.