Трамп пригрозил стереть Иран с лица земли при продолжении угроз в свой адрес

«Им не следует так делать, но я предупредил: если что-то случится, вся страна взлетит на воздух. У меня очень четкие инструкции — что-нибудь случится, и они будут стерты с лица земли», — сказал он, комментируя утверждение ведущей телеканала NewsNation о том, что Иран угрожает Трампу.
Американский лидер также обвинил своего предшественника на посту президента Джо Байдена в недостаточно жесткой политике по отношению к Тегерану. «Мы всегда удивлялись, почему Байден ничего не говорит? Будь я тогда здесь [в Белом доме], и угрожай они кому-нибудь — даже не президенту, а просто кому-нибудь — как это было со мной, я бы точно нанес им очень сильный удар», — заявил он.
На прошлой неделе председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать Трампу «незабываемый урок» в случае принятия им решения о нападении на исламскую республику.