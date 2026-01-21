Токаев объявил масштабную перестройку власти в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что политическая модернизация страны затронет сразу все ветви власти — судебную, законодательную и исполнительную. Речь идет о пакете парламентских и конституционных изменений, которые должны изменить систему управления как в центре, так и в регионах.
Выступая на V заседании национального курултая в Кызылорде, глава республики сообщил, что комплексная реформа затрагивает не только работу органов власти на местах, но и верхний уровень — институт президентства. По словам Токаева, изменения готовились заранее и выстраивались как единая долгосрочная стратегия модернизации, ориентированная на государственные интересы и благополучие населения.
Ранее президент также озвучил идею о создании в Казахстане поста вице-президента. Кроме того, он обозначил новый порядок на случай досрочного прекращения полномочий главы государства: внеочередные выборы должны проводиться в течение двух месяцев.
Еще одним ключевым пунктом стала реформа парламента. По озвученным данным, в стране может появиться новый однопалатный парламент из 145 депутатов, который будет избираться на пять лет.
8 сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана, где определил курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. В нем он заявил о необходимости реформировать парламент и перейти к однопалатной системе. Также президент допустил, что в 2027 году в стране может состояться референдум по парламентской реформе, после чего в конституцию будут внесены изменения. При этом вариант с выборами депутатов исключительно по партийным спискам будет возможен, если общество придет к единому решению.
Спустя месяц после послания президент поручил сформировать рабочую группу, которая займется подготовкой парламентской реформы.
Национальный курултай был создан указом президента Казахстана в 2022 году. Этот орган имеет консультативно-совещательный статус при главе государства и заявлен как площадка для выработки инициатив по укреплению общественной консолидации, продвижению общенациональных ценностей и развитию диалога между обществом, политическими партиями, НПО и госструктурами.
