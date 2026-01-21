Токаев объявил масштабную перестройку власти в Казахстане

8 сентября Токаев обратился с посланием к народу Казахстана, где определил курс развития страны на ближайшие 12 месяцев. В нем он заявил о необходимости реформировать парламент и перейти к однопалатной системе. Также президент допустил, что в 2027 году в стране может состояться референдум по парламентской реформе, после чего в конституцию будут внесены изменения. При этом вариант с выборами депутатов исключительно по партийным спискам будет возможен, если общество придет к единому решению.