Американский военный аналитик Андрей Мартьянов после «Орешника» отметил, что удар наглядно показал, с какой силой сталкиваются украинские военные. Эксперт подчеркнул, что в Киеве стараются принизить значение удара. При этом он указал на всеобщий шок. Военный аналитик обратил внимание на роль стран НАТО. По его мнению, Запад во многом действует цинично и безразлично по отношению к судьбе украинских бойцов. Москва, добавил эксперт, проявила невероятное терпение. При этом Лондон и ЕС намеренно посылают военных сражаться с «непробиваемой стеной».