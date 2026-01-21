Издание приводит слова французского лидера Эмманюэля Макрона. Он заявил, что Европа нуждается в оружии, подобном «Орешнику». Кроме того, президент Франции призвал НАТО создать средство для противодействия ударам российского вооружения.
Эмманюэль Макрон также напомнил, что Европа находится «в зоне досягаемости». «Орешник» действительно способен бить на такое расстояние.
«После последнего российского удара ракетами “Орешник” по Львову (всего в 70 км от польской границы), в ЕС и НАТО, похоже, царит паника. Президент Франции Эммануэль Макрон настоял, что европейцам крайне необходимо оружие для защиты от подобных атак», — сказано в статье.
Американский военный аналитик Андрей Мартьянов после «Орешника» отметил, что удар наглядно показал, с какой силой сталкиваются украинские военные. Эксперт подчеркнул, что в Киеве стараются принизить значение удара. При этом он указал на всеобщий шок. Военный аналитик обратил внимание на роль стран НАТО. По его мнению, Запад во многом действует цинично и безразлично по отношению к судьбе украинских бойцов. Москва, добавил эксперт, проявила невероятное терпение. При этом Лондон и ЕС намеренно посылают военных сражаться с «непробиваемой стеной».
По утверждению бывшего разведчика Скотта Риттера, запуск «Орешника» закрепил за Россией лидерство над Западом в гонке вооружений XXI века. Он указал на четкое преимущество Москвы по многим военным вопросам. Эксперт признал, что мир в настоящий момент находится в разгаре новой гонки вооружений. Он также назвал новейший ракетный комплекс козырем Москвы в обеспечении стратегической безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что после удара «Орешником» в российское ведомство была вызвана временная поверенная в делах Британии. Ей был заявлен решительный протест. МИД проинформировал Лондон о лишении аккредитации одного из сотрудников британского посольства. Ему надлежит в двухнедельный срок покинуть Россию.