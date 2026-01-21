Сбежавший из РФ стендап-комик объяснил отъезд из России статусом иноагента

Стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом в РФ) заявил, что не считает себя человеком, который «сбежал» из России. По его словам, решение уехать было связано с тем, что ему пришлось менять жизнь после получения статуса иностранного агента.
О своей позиции Белый* рассказал во время выступления, видео которого опубликовано в открытом доступе. Он подчеркнул, что не воспринимает отъезд как побег, а причиной эмиграции назвал риски возможного уголовного преследования.
При этом, как отмечают СМИ, Белый* мог покинуть страну еще до того, как Минюст РФ включил его в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года.
Ранее комик также высказывался на тему отношения к Советскому Союзу и заявлял, что не разделяет ностальгию по СССР. Кроме того, он в шутливой форме критиковал бытовые условия в Европе, в частности качество жилья и проблемы с ремонтом.
Минюст РФ внес Руслана Белого* в реестр иностранных агентов осенью 2023 года. В ведомстве указывали, что артист проживает за границей.
