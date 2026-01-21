Ричмонд
Военэксперт назвал цель удара по резиденции Путина попыткой сорвать переговоры

Попытка атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина могла быть рассчитана на провокацию Москвы к жестким ответным действиям.

Попытка атаки ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина могла быть рассчитана на провокацию Москвы к жестким ответным действиям. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Музея войск ПВО, историк войск противовоздушной обороны и военный эксперт Юрий Кнутов.

По его оценке, украинские власти не заинтересованы в мирном урегулировании и завершении боевых действий. Эксперт считает, что для Владимира Зеленского продолжение активной фазы конфликта связано с сохранением политического статуса и личными рисками, включая вероятность последствий после прекращения боевых действий.

Кнутов также утверждает, что подобные атаки могут преследовать цель давления на общество и подталкивания России к эскалации, что потенциально создает почву для срыва переговорных процессов с Москвой на внешнем контуре.

Отдельно эксперт связал происходящее с финансовой стороной конфликта, заявив, что в случае остановки активных боевых действий Киев, по его версии, потеряет значительные объемы финансирования. В качестве примеров он упомянул ряд резонансных событий прошлых лет.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны за три часа. Также сообщалось, что 9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением комплекса «Орешник», который в публикациях связывают с ответом на попытку удара по резиденции президента в Новгородской области, якобы предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.

