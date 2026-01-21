Военэксперт назвал цель удара по резиденции Путина попыткой сорвать переговоры

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 47 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией страны за три часа. Также сообщалось, что 9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением комплекса «Орешник», который в публикациях связывают с ответом на попытку удара по резиденции президента в Новгородской области, якобы предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года.