Премьер Гренландии Нильсен призвал жителей запастись едой

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ходе брифинга обратился к населению с рекомендацией запастись продовольствием, сообщает Bloomberg.
Политик выразил мнение, что вероятность вооруженного конфликта с участием острова невысока. Однако он указал на то, что полностью исключать такой сценарий нельзя.
По словам Нильсена, правительство Гренландии уже приступило к разработке новых рекомендаций для граждан, согласно которым населению рекомендуется иметь запас продуктов питания на пять суток.
В дополнение к этому, планируется сформировать специальную рабочую группу, состоящую из представителей местных властей, для оказания помощи населению в подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.
Ранее жителей Великобритании также призвали запастись едой и водой на 72 часа из-за угрозы войны с США на фоне риторики американского лидера Дональда Трампа о захвате Гренландии.