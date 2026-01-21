Опасную химическую «гадость» применяет ВСУ в зоне СВО

По его словам, противник начал применять устройство, которое срабатывает при приближении и выбрасывает пену. После этого, как утверждает автор сообщения, выделяется токсичный газ. «Матрос» заявил, что такие случаи уже привели к потерям среди российских военнослужащих, и призвал подразделения внимательно осматривать позиции и иметь при себе противогазы.