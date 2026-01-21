Король Бахрейна согласился принять участие в Совете мира США по Газе

В ведомстве подчеркнули, что решение Бахрейна продиктовано желанием поддержать мирный план Трампа, включающий 20 пунктов, и защитить законные права палестинского народа. МИД королевства также высоко оценил усилия американского лидера по укреплению мира в регионе и мире в целом.
Ранее Life.ru писал, что Украина отказалась вступать в Совет мира Трампа. Владимир Зеленский заявил, что ему сложно представить совместную работу Киева с Россией и Белоруссией.
