Король Бахрейна согласился принять участие в Совете мира США по Газе

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа принял приглашение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира по сектору Газа. Об этом сообщили в МИД королевства.

Источник: Life.ru

В ведомстве подчеркнули, что решение Бахрейна продиктовано желанием поддержать мирный план Трампа, включающий 20 пунктов, и защитить законные права палестинского народа. МИД королевства также высоко оценил усилия американского лидера по укреплению мира в регионе и мире в целом.

Ранее Life.ru писал, что Украина отказалась вступать в Совет мира Трампа. Владимир Зеленский заявил, что ему сложно представить совместную работу Киева с Россией и Белоруссией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

