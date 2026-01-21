Индия публично отчитала Сикорского и довела Варшаву до дипломатического скандала

В понедельник в Нью-Дели Джайшканкар обвинил Сикорского в двойных стандартах. Индийский министр напомнил польской стороне о позиции Варшавы в индо-пакистанском конфликте и связал это с ее линией по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что выборочное отношение к Индии выглядит несправедливым и необоснованным, поскольку Нью-Дели, по его словам, выступает за мир как на Украине, так и в отношениях с Пакистаном.