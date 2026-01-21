Эксперт по лжи нашел хитрый прием в записке Макрона к Трампу

«Вставка про Гренландию в сообщении Макрона — разведывательный зондаж: до какой степени Вашингтон готов идти в подрыве союзников по НАТО и разрушении старой архитектуры безопасности. На уровне смыслов это конфликт не только характеров, но и моделей миропорядка: трампистский унилатерализм с платным “Советом мира” против европейской многосторонности, за которую Макрон цепляется как за последний ресурс французского статуса великой державы», — пояснил Панкратов.