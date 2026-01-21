Ричмонд
Эксперт по лжи нашел хитрый прием в записке Макрона к Трампу

Трамп обнародовал содержание личной переписки с Макроном. Профайлер Руслан Панкратов раскрыл истинный замысел французского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон в личной переписке с американским лидером Дональдом Трампом попытался выведать дальнейшие шаги США в отношении Гренландии, сообщил в беседе с aif.ru профайлер Руслан Панкратов.

Напомним, Трамп в социальной сети обнародовал личную переписку с Макроном, в которой последний пригласил американского лидера на ужин и высказался по ряду международных ситуаций.

В частности, глава Франции написал, что согласен с позицией США по Сирии, готов вместе «творить великие дела в Иране», но не понимает, что Трамп делает в Гренландии. Трамп ранее заявил, что намерен присоединить крупнейший в мире остров к США.

«Вставка про Гренландию в сообщении Макрона — разведывательный зондаж: до какой степени Вашингтон готов идти в подрыве союзников по НАТО и разрушении старой архитектуры безопасности. На уровне смыслов это конфликт не только характеров, но и моделей миропорядка: трампистский унилатерализм с платным “Советом мира” против европейской многосторонности, за которую Макрон цепляется как за последний ресурс французского статуса великой державы», — пояснил Панкратов.

По словам профайлера, своим посланием Макрон продемонстрировал, что сила в этой ситуации на стороне Трампа, а он сам лишь «слабеющий игрок, пытающийся сохранить власть».

Ранее Макрон заявил, что США пытаются подчинить Европу, она должна защищаться.

