Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США остановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран, в том числе РФ

Соединенные Штаты с 21 января приостановили процедуру рассмотрения заявок на иммиграционные визы.

Источник: Аргументы и факты

С 21 января Соединенные Штаты приостановили процедуру рассмотрения заявок на иммиграционные визы для граждан 75 государств, в том числе России.

В перечень стран, затронутых данным решением, также включены Армения, Афганистан, Бразилия, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Узбекистан и другие.

Ранее эти визы предоставлялись иностранцам, которые планировали переезд в США для трудоустройства или воссоединения с членами семьи.

Как пояснили в Госдепартаменте США, временное прекращение оформления виз связано с необходимостью проведения повторного анализа существующей процедуры. При этом оформление неиммиграционных виз, таких как студенческие, туристические и деловые, продолжается без изменений.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа также поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение, рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания как основания для отказа в выдаче американских виз.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше