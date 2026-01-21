США остановили выдачу иммиграционных виз для 75 стран, в том числе РФ

С 21 января Соединенные Штаты приостановили процедуру рассмотрения заявок на иммиграционные визы для граждан 75 государств, в том числе России.
В перечень стран, затронутых данным решением, также включены Армения, Афганистан, Бразилия, Грузия, Египет, Иран, Ирак, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Узбекистан и другие.
Ранее эти визы предоставлялись иностранцам, которые планировали переезд в США для трудоустройства или воссоединения с членами семьи.
Как пояснили в Госдепартаменте США, временное прекращение оформления виз связано с необходимостью проведения повторного анализа существующей процедуры. При этом оформление неиммиграционных виз, таких как студенческие, туристические и деловые, продолжается без изменений.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа также поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение, рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания как основания для отказа в выдаче американских виз.