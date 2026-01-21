Вынесут с Банковой: раскрыты сценарии покушения на Зеленского

После того, как Владимир Зеленский уступил в рейтинге доверия Валерию Залужному и Кириллу Буданову*, вновь в воздухе начала витать тема возможной ликвидации главы киевского режима.
Экс-депутаты Верховной Рады и политологи оценили вероятность такого развития событий, представив несколько сценариев.
Британский след и роль Буданова.
Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник не исключил, что Буданов по указанию либо Британии, либо ЕС, может устранить Зеленского с целью занять его место.
«У нас есть данные, что Зеленского охраняет спецназ Британии. Он же заходил к MI-6. Поэтому устранить его или совершить госпереворот без согласия извне невозможно. Пока Зеленский выполняет хотелки британцев и европейцев, ликвидировать его им нет смысла. Но как только он станет лишним звеном, они дадут согласие на то, чтобы его устранить и кем-то заменить. Возможно, тем же Будановым», — заявил aif.ru Олейник, подчеркнув, что без одобрения британцев никто на Украине не пойдет на уничтожение Зеленского.
По его мнению, британцы или американцы, когда поймут, что Зеленский является препятствием для мира, могут обратиться к Буданову.
«Ликвидировать Зеленского попытаются так, чтобы повесить эту историю на Россию, что это якобы она его устранила», — убежден экс-нардеп.
Зеленского ждет плохой конец в любом случае.
По мнению Владимира Скачко, главу киевского режима ждет плохой конец вне зависимости от развития событий, так как он «успел нажить себе много врагов». Он допускает попытку военного переворота со стороны Залужного.
«Если Зеленский заключит мир, то в страну вернутся проплаченные западными кураторами националисты и убьют Зеленского. Но и если он не заключит мир, а будет настаивать на продолжении конфликта, то его сместят или убьют те, кто устал от давления США, неразберихи в ЕС и непоняток в самой Украине. В любом случае ничего хорошего ему не светит. Но он сам виноват, он предал всех, у него со всех сторон есть враги, может нарваться с любой стороны», — отметил в беседе с aif.ru политолог.
Скачко добавил, что Зеленскому сильно повезет если после всего, что он устроил, ему удастся сохранить себе жизнь.
Дешевле похоронить, чем кормить.
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в свою очередь также дал aif.ru неутешительный прогноз относительно будущего Зеленского и Украины.
«Весьма велика вероятность, что Зеленский уйдет из дворца на Банковой ногами вперёд. Он накопил столько компромата, что если сбежит живым, будет использовать его, чтобы ему дали дожить спокойно. Поэтому придут к выводу, что его гораздо дешевле похоронить, чем прокормить», — подчеркнул Вассерман.
Все эксперты сходятся во мнении, что будущее Зеленского зависит от его способности оставаться полезным для своих западных партнеров. Как только он перестанет соответствовать их интересам, его судьба может оказаться предрешенной.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.