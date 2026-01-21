Ричмонд
В БРИКС заявили о панике в ЕС и НАТО после удара «Орешника» по Львову

После российского удара ракетой «Орешник» по Львову в Евросоюзе и НАТО, похоже, началась паника. Такое мнение выразило издание InfoBRICS.

Источник: Life.ru

В публикации отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон после запуска «Орешника» заявил — европейцам срочно нужно оружие, способное противостоять таким атакам. Он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.

Также Макрон представил инициативу под названием «Европейский подход к нанесению ударов на большие расстояния» (ELSA). Цель проекта — дать ЕС и НАТО возможности, сопоставимые с российскими.

Напомним, ВС РФ применили «Орешник» по Львовской области 9 января. Минобороны России уточнило — целью стал Львовский авиаремонтный завод, где обслуживают американские истребители F-16. 14 января применение новой ракеты обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Также стало известно, что Россия заранее предупредила США о планируемом ударе баллистической ракетой «Орешник» по объектам в Львовской области.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
