В БРИКС заявили о панике в ЕС и НАТО после удара «Орешника» по Львову

В публикации отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон после запуска «Орешника» заявил — европейцам срочно нужно оружие, способное противостоять таким атакам. Он подчеркнул, что Франция находится в зоне досягаемости этих ракет.
Напомним, ВС РФ применили «Орешник» по Львовской области 9 января. Минобороны России уточнило — целью стал Львовский авиаремонтный завод, где обслуживают американские истребители F-16. 14 января применение новой ракеты обсуждали на заседании Совета Безопасности ООН. Также стало известно, что Россия заранее предупредила США о планируемом ударе баллистической ракетой «Орешник» по объектам в Львовской области.
