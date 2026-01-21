Ричмонд
Трамп унизил Макрона из-за отправки французских военных в Гренландию

Трамп заявил, что Макрон скоро оставит пост президента, а также пообещал ввести пошлины в 200% на французское вино и шампанское. Позже американский лидер опубликовал личную переписку с Макроном. Политолог Данилин объяснил действия Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп унизил французского лидера Эммануэля Макрона, опубликовав их личную переписку. Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru рассказал, из-за чего американский лидер злится на Макрона.

Напомним, Макрон, как стало известно ранее, намерен отказаться от членства в «Совете мира» по приглашению США. Трамп в ответ на это заявил, что французский лидер никому не интересен, поскольку скоро он покинет свой пост.

Американский лидер также сообщил, что намерен ввести пошлины в размере 200% на французское вино и шампанское. Позже Трамп обнародовал личную переписку с Макроном, в которой последний пригласил американского лидера на ужин и высказался по ряду международных ситуаций.

Данилин, комментируя эту ситуацию, отметил, что у Трампа есть несколько причин для недовольства Макроном. Одна из них — отправка французских военных в Гренландию, которую американский президент хочет присоединить к США.

«Франция направила в Гренландию больше всех военных — 15. На втором месте Германия — 13 человек. Трамп был крайне недоволен этим недружественным жестом со стороны Франции. Свое недовольство он, в том числе, выразил, опубликовав переписку», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, что Трамп отклонил предложение Макрона приехать на саммит G7 в Париже.

