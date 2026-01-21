Олейник: Запад может устранить Зеленского руками Буданова, обвинив РФ

Владимир Зеленский в рейтинге доверия среди украинцев уступил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному и главе своего офиса Кириллу Буданову*.
Экс-депутат Верховной рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник в разговоре с aif.ru раскрыл, по какому сценарию может пойти ликвидация Зеленского.
«Британцы или американцы, когда поймут, что Зеленский является препятствием для мира, могут обратиться к Буданову. Ликвидировать Зеленского попытаются так, чтобы повесить эту историю на Россию, что это якобы она его устранила», — сказал Олейник.
По его мнению, личностные неприязненные отношения также могут послужить причиной расправы над Зеленским, однако в этом случае могут возникнуть проблемы.
«Даже если эмоции у кого-то возьмут верх, чтобы устранить Зеленского, надо получить согласие хозяина из Британии или США», — пояснил экс-нардеп.
Ранее в ЕС заявили, что место главного клоуна Зеленский теперь делит с Макроном.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.