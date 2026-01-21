Без единого выстрела и цента: стало известно, как Трамп получит Гренландию

В центре нового геополитического скандала может оказаться крупнейший остров в мире — Гренландия. По мнению экспертов, администрация Дональда Трампа всерьёз нацелена на то, чтобы превратить эту автономную территорию Дании в собственность Соединённых Штатов. Однако, в отличие от классических сценариев из учебников истории, силового захвата не потребуется. Почему Вашингтону нужен этот ледяной остров и почему Европа не сможет ему помешать — в эксклюзивном материале на основе анализа директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина.
Зачем Гренландия нужна США?
Интерес США к Гренландии далеко не сиюминутный. Он подогревается тремя ключевыми факторами, которые в условиях новой глобальной конкуренции выходят на первый план.
Во-первых, это беспрецедентное стратегическое положение. Гренландия — это ключ к контролю над Северной Атлантикой и Северным Ледовитым океаном, где сегодня разворачивается борьба за ресурсы и новые транспортные пути. Но главное, как отмечает Алексей Подберезкин, — это планы по созданию системы ПРО: «Американцы намерены разместить на территории Гренландии широкомасштабную противоракетную систему “Золотой купол”. Вот для этого им и нужна Гренландия».
Во-вторых, это огромные природные ресурсы. Недра острова таят в себе колоссальные запасы редкоземельных металлов, нефти, газа и других полезных ископаемых, спрос на которые будет только расти.
В-третьих, это стремление к полному контролю. Сейчас США обладают военным присутствием на базе Туле, но, как подчёркивает эксперт, это «контроль, грубо говоря, на правах арендатора, а они хотят быть собственниками». Юридический суверенитет снимает все ограничения и вопросы со стороны Дании и мирового сообщества.
Силы нет: почему Европа не сможет дать отпор Вашингтону.
По мнению Алексея Подберезкина Европа в принципе неспособна оказать США военное сопротивление в этом вопросе. И причина кроется в фундаментальном дисбалансе сил внутри НАТО и фактической «оккупации» Европы американскими базами.
«Силовой захват предполагает, что кто-то будет сопротивляться, а там сопротивляться-то некому. У Гренландии нет своих войск, там и полицейских-то почти нет. И никакие войска туда никто из Европы направлять не будет. Оказание вооружённого сопротивления США технически невозможно. Ведь американцы контролируют примерно 95% всего военного потенциала НАТО», — констатирует профессор.
Он приводит наглядные цифры: У французов есть два корпуса — сухопутные силы, которые «они “армией” называют; у Великобритании в наличии примерно две бригады, находящиеся в стадии формирования. Этого явно недостаточно даже для гипотетического противостояния.
«Вся Европа, по сути дела, оккупирована американцами. Там везде базы. За исключением Франции», — сказал Подберезкин, напомнив о провале попыток ЕС создать самостоятельные военные структуры.
Сценарий Трампа: не танки, а угрозы и «выкручивание рук».
Поскольку военное сопротивление исключено, сценарий аннексии будет строиться на политическом и экономическом давлении. Алексей Подберезкин уверен, что Дональд Трамп добьётся своей цели именно политико-дипломатическими методами, в которых угрозы будут основным инструментом.
«Президент США очень прагматичный человек, лишенный идеалов. Ему плевать на нормы международного права — он действует как бизнесмен и будет продолжать в том же духе», — говорит эксперт.
Скорее всего, США будут действовать по двум направлениям. Первое — давление на Данию с целью подписания «международного соглашения» о передаче острова. Второе — работа напрямую с автономным правительством Гренландии, население которой составляет всего около 50 тысяч человек.
«Возможно, в Гренландии пройдет соответствующий референдум… Хотя всё это — формальность… Людей соберут, организуют митинги и демонстрации с участием подкупленных лиц, и они проголосуют как нужно», — предполагает Подберезкин.
«Проще всего “выкрутить руки” и заставить подписать соглашения», — заключает он.
У Вашингтона для этого есть весь арсенал средств: от торговых и финансовых санкций до прямых угроз выйти из альянса НАТО или лишить партнёров военной защиты.
Последствия для мира: новый передел и ослабление Европы.
Если сценарий присоединения Гренландии к США реализуется, это станет прецедентом с далеко идущими последствиями. Во-первых, будет грубо нарушен принцип территориальной целостности европейского государства, что окончательно похоронит миф о «трансатлантической солидарности». Во-вторых, это наглядно продемонстрирует полную военно-политическую зависимость Европы от США, низведя её до статуса младшего партнёра без права голоса.
В-третьих, контроль над Гренландией резко усилит военный потенциал США, позволив им развернуть глобальную систему противоракетной обороны, что неизбежно вызовет новую гонку вооружений и обострение отношений с Россией и Китаем.
Таким образом, судьба далёкого ледяного острова может стать точкой бифуркации, после которой мир окончательно вступит в эпоху, где право сильного и экономическая прагматика будут единственными действующими правилами. И, как показывает анализ экспертов, у Европы просто не остаётся рычагов, чтобы предотвратить этот сценарий.