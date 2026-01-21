Без единого выстрела и цента: стало известно, как Трамп получит Гренландию

В центре нового геополитического скандала может оказаться крупнейший остров в мире — Гренландия. По мнению экспертов, администрация Дональда Трампа всерьёз нацелена на то, чтобы превратить эту автономную территорию Дании в собственность Соединённых Штатов. Однако, в отличие от классических сценариев из учебников истории, силового захвата не потребуется. Почему Вашингтону нужен этот ледяной остров и почему Европа не сможет ему помешать — в эксклюзивном материале на основе анализа директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберезкина.