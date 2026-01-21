Ричмонд
Конгрессвумен Луна показала торт в форме Гренландии в цветах флага США

Американская конгрессвумен наглядно продемонстрировала намерение США «съесть» Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессвумен Анна Паулина Луна выложила в социальной сети Х фото торта, форма которого повторяет очертания Гренландии на карте. При этом на торте кремом нарисован флаг США. Рядом с тортом размещена надпись «Гренландия».

Луна сопроводила фото фразой «Что за торт!».

В то же время президент США Дональд Трамп показал серьезность своих намерений по поводу Гренландии, опубликовав фото у себя в социальной сети. Лидер Белого дома показал картинку, где ставит флаг США на остров.

Накануне Трамп заявил журналистам, что намерен провести с жителями Гренландии разговор, после которого они якобы сами захотят быть частью США.

Зачем Трамп хочет присоединить Гренландию, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, жители Канады опасаются, что их страна станет следующей целью президента США Дональда Трампа после угроз в адрес Венесуэлы и Гренландии.

