Пентагон сократит участие США в 30 структурах НАТО

Источники издания сообщили, что мера затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие Вашингтона почти в 30 организациях альянса, включая центры передового опыта, где готовят силы НАТО по различным направлениям боевых действий.
По словам собеседников, Пентагон не будет отправлять новых сотрудников на места тех, чьи сроки полномочий истекут. Из-за этого процесс может растянуться на несколько лет.
Речь идёт о сокращении участия США в консультативных группах по энергетической безопасности, морским операциям, спецназу и разведке. Источники подчеркнули, что решение обсуждают уже несколько месяцев и оно не связано с недавними разногласиями между США и Данией или другими союзниками из-за Гренландии.
Ранее президент Дональд Трамп публично усомнился в том, что страны НАТО придут на помощь США в случае серьёзной угрозы. Он сделал это заявление на брифинге в Белом доме, вновь поставив под вопрос будущее американского участия в альянсе. На вопрос о возможном выходе из НАТО он не дал прямого ответа, отметив лишь, что организация была хорошим партнёром, но предпринимала шаги, с которыми он не согласен.
