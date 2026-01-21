Пентагон сократит участие США в 30 структурах НАТО

Ранее президент Дональд Трамп публично усомнился в том, что страны НАТО придут на помощь США в случае серьёзной угрозы. Он сделал это заявление на брифинге в Белом доме, вновь поставив под вопрос будущее американского участия в альянсе. На вопрос о возможном выходе из НАТО он не дал прямого ответа, отметив лишь, что организация была хорошим партнёром, но предпринимала шаги, с которыми он не согласен.