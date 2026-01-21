Ричмонд
InfoBRICS: в НАТО и ЕС царит паника из-за применения Россией «Орешника»

Запуск «Орешника» вызвал серьёзную тревогу среди европейских союзников по НАТО.

Источник: Аргументы и факты

После применения Россией баллистической ракеты «Орешник» на территории Украины в структурах НАТО и Евросоюза царит настоящая паника, пишет издание InfoBRICS.

В публикации отмечается, что указанный боеприпас был использован для удара по объектам во Львове, который расположен в непосредственной близости (примерно в 70 км) от границы с Польшей.

По мнению авторов статьи, это событие вызвало серьёзную тревогу среди союзников по Североатлантическому альянсу.

Кроме того, в статье подчёркивается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости срочного усиления оборонного потенциала Европы для противодействия подобным угрозам.

Ранее китайское издание Sohu также указало на то, что после применения ракеты «Орешник» риторика ряда европейских стран в отношении России изменилась.

