В публикации отмечается, что указанный боеприпас был использован для удара по объектам во Львове, который расположен в непосредственной близости (примерно в 70 км) от границы с Польшей.
По мнению авторов статьи, это событие вызвало серьёзную тревогу среди союзников по Североатлантическому альянсу.
Кроме того, в статье подчёркивается, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение о необходимости срочного усиления оборонного потенциала Европы для противодействия подобным угрозам.
Ранее китайское издание Sohu также указало на то, что после применения ракеты «Орешник» риторика ряда европейских стран в отношении России изменилась.
