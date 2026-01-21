Вражеский ужин: Трамп и Макрон на грани самого большого конфликта политики

Президент США Дональд Трамп опубликовал личную переписку с главой Франции Эммануэлем Макроном, в которой последний пригласил американского лидера на ужин. Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru связал поступок Трампа с местью.
Напомним, Макрон, как стало известно ранее, намерен отказаться от членства в «Совете мира» по приглашению США. Трамп в ответ на это заявил, что французский лидер никому не интересен, поскольку скоро он покинет свой пост.
Американский лидер также сообщил, что введет пошлины в 200% на французское вино и шампанское, чтобы принудить Макрона согласиться принять его приглашение в «Совет мира».
Позже Трамп обнародовал личную переписку с Макроном, в которой последний пригласил американского лидера на ужин и высказался по ряду международных ситуаций.
Данилин, комментируя эту публикацию, отметил, что Трамп давно затаил обиду на Макрона, в том числе из-за обнародованного без согласия американского лидера разговора с рядом глав других государств.
«Макрон вообще человек непорядочный. Недавно он опубликовал видео, в котором Зеленский и ряд европейских лидеров по громкой связи обсуждали ситуацию с Россией. И, надо сказать, этой публикацией Макрон поставил Трампа в неудобное положение», — сказал Данилин.
Видео, о котором идет речь, обнародовала телекомпания France TV. Разговор состоялся около полугода назад. На записи Макрон звонит Трампу в окружении европейских лидеров и сообщает, что Зеленский согласен на временное перемирие. Тогда же он заявил, что теперь якобы нужно усилить давление на Москву.
Трамп ответил на это: «Я думаю, они согласятся, я думаю, все в порядке. У меня с ними хорошие переговоры, я думаю, все в порядке».
«Причем речь шла о совершенно невыгодных для России условиях. РФ, очевидно, никогда бы на них не согласилась. Трамп просто не отдавал себе отчета, когда делал соответствующее обещание. Я уверен, для американского лидера публикация этой записи была совершенно неприятной. Она выставила его в очень нехорошем свете, как человека, который не в состоянии обеспечить должное выполнение своих обещаний. Он, очевидно, не давал согласие на публикацию, поскольку встреча была закрытой», — добавил эксперт.
Ранее Макрон призвал ЕС применить «торговую базуку» из-за пошлин США.