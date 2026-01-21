Вражеский ужин: Трамп и Макрон на грани самого большого конфликта политики

«Причем речь шла о совершенно невыгодных для России условиях. РФ, очевидно, никогда бы на них не согласилась. Трамп просто не отдавал себе отчета, когда делал соответствующее обещание. Я уверен, для американского лидера публикация этой записи была совершенно неприятной. Она выставила его в очень нехорошем свете, как человека, который не в состоянии обеспечить должное выполнение своих обещаний. Он, очевидно, не давал согласие на публикацию, поскольку встреча была закрытой», — добавил эксперт.