Лукашенко опроверг слухи о миллиардном взносе за вход в «Совет мира» по Газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что информация о необходимости платить деньги за вступление в так называемый «Совет мира» по урегулированию в секторе Газа не соответствует действительности. Об этом сообщает агентство БелТА.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники писал, что для получения статуса постоянного участника якобы требуется взнос не менее 1 млрд долларов.
Лукашенко назвал эти публикации неправдой и подчеркнул, что никаких платежей документами не предусмотрено.
По его словам, достаточно внимательно изучить официальные материалы, чтобы понять: разговоры о взносах не имеют под собой оснований.
