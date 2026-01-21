Беженец заявил о снятии инвалидности на Украине ради мобилизации

Украинские власти начали забирать на фронт даже людей с тяжелыми заболеваниями и инвалидностью, заявил РИА Новости беженец из Димитрова Роман Юрченко. По его словам, ему аннулировали вторую группу инвалидности, несмотря на онкологический диагноз.
Юрченко утверждает, что после разрушения больницы в Димитрове он лишился возможности регулярно проходить обследования, необходимые для контроля состояния. Мужчина рассказал, что каждый год должен подтверждать инвалидность и проходить проверку, чтобы заболевание не прогрессировало.
По его словам, ему рекомендовали ехать в Харьков, где якобы проще пройти комиссию и меньше риска столкнуться с представителями территориального центра комплектования. Там он начал оформление документов, но, как утверждает Юрченко, завершить процедуру не смог: после распоряжения сверху инвалидность, по его версии, начали массово отменять из-за нехватки людей на фронте. В итоге ему заявили, что он «жив-здоров».
В декабре Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генштаб ВСУ обратился с просьбой мобилизовать дополнительно 450−500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В документе, в частности, предлагается отменить срочную службу, пересмотреть отсрочки по состоянию здоровья, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете и проходить медосмотр, а также являться по вызову в военкомат в установленные сроки. Кроме того, нижняя планка мобилизационного возраста в проекте снижается с 27 до 25 лет.
Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия режима военного положения запрещен.
Ранее журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что личный состав украинских войск заметно сократился, из-за чего военкоматы начали призывать людей со средним возрастом 43 года. Также сообщалось, что Киев пытается активнее привлекать женщин в армию.
