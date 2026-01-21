Беженец заявил о снятии инвалидности на Украине ради мобилизации

В декабре Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что генштаб ВСУ обратился с просьбой мобилизовать дополнительно 450−500 тысяч человек. В конце декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В документе, в частности, предлагается отменить срочную службу, пересмотреть отсрочки по состоянию здоровья, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете и проходить медосмотр, а также являться по вызову в военкомат в установленные сроки. Кроме того, нижняя планка мобилизационного возраста в проекте снижается с 27 до 25 лет.