Трамп ответил на угрозы ЕС применить «торговую базуку»

ВАШИНГТОН, 21 янв — РИА Новости. Все, что сделает Европа против США, вернется к ней рикошетом, заявил президент Дональд Трамп, комментируя планы ЕС применить против Штатов «торговую базуку».

Источник: Reuters

«Я, честно говоря, не думаю, что они на самом деле понимают, что это значит, но при этом они уже применяют “торговые базуки”,… и это срикошетит обратно», — сказал Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая в июне увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник заявил, что ЕС обладает «очень мощными» инструментами в вопросах торговли, которые Евросоюз может использовать для противодействия новым пошлинам со стороны США. В частности, он упомянул «инструмент против принуждения» Евросоюза, известный также как «торговая базука».

Ситуация вокруг Гренландии.

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, а после военной операции в Венесуэле откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг автономии в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь «две собачьи упряжки».

Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.

В ответ глава Белого дома ввел десятипроцентные тарифы против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Они начнут действовать 1 февраля, с июня повысятся до 25 процентов и будут оставаться в силе до «полного и окончательного приобретения острова».

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.

