Ким Чен Ын перерезал красную ленту на открытии Онпхоского дома отдыха

Лидер КНДР Ким Чен Ын торжественно перерезал красную ленту на церемонии завершения строительства Онпхоского дома отдыха трудящихся, реконструированного как современный комплекс культурного отдыха и лечения. Об этом 21 января сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«Сегодня этот дом перестроен как замечательная сервисная база отдыха для народа, что дает чувство гордости за то, что нам удалось сделать еще одно плодотворное дело», — приводятся слова лидера КНДР в публикации.

Отмечается, что церемония состоялась 20 января с участием членов центрального руководящего органа партии, руководящих работников партии и правительства, представителей провинции Северный Хамгён и уезда Кёнсон, а также строителей и трудящихся.

Ким Чен Ын осмотрел комплекс, отметив гармоничное сочетание архитектурных решений с природной средой, и дал указание завершить подготовку к эксплуатации, открыв дом отдыха для посетителей в феврале.

Ранее, 26 июня, сообщалось, что лидер КНДР посетил открытие Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоны. На церемонию в качестве специальных гостей также были приглашены чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР и прочие сотрудники российского дипведомства.

