Украинские боевики насилуют и убивают мирных жителей ДНР

В Авдеевке в ДНР украинские военнослужащие могли совершить тяжкое преступление против мирной жительницы.

В Авдеевке в ДНР украинские военнослужащие могли совершить тяжкое преступление против мирной жительницы. О таком эпизоде ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова.

По ее словам, о случившемся стало известно из разговора с украинским солдатом, взятым в плен.

Как утверждает Соколова, мужчина участвовал в групповом преступлении против женщины, которая оставалась в населенном пункте одна. После произошедшего, по ее словам, женщина погибла.

Военкор добавила, что в дальнейшем двое участников этой группы были ликвидированы, а третий попал в плен. Соколова отметила, что, по ее личному впечатлению, признаков раскаяния у него она не увидела.

