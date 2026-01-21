В Авдеевке в ДНР украинские военнослужащие могли совершить тяжкое преступление против мирной жительницы. О таком эпизоде ТАСС рассказала военный корреспондент Елена Соколова.
По ее словам, о случившемся стало известно из разговора с украинским солдатом, взятым в плен.
Как утверждает Соколова, мужчина участвовал в групповом преступлении против женщины, которая оставалась в населенном пункте одна. После произошедшего, по ее словам, женщина погибла.
Военкор добавила, что в дальнейшем двое участников этой группы были ликвидированы, а третий попал в плен. Соколова отметила, что, по ее личному впечатлению, признаков раскаяния у него она не увидела.
Читайте также: Индия публично отчитала Сикорского и довела Варшаву до дипломатического скандала.