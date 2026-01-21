Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент США выложил переписку с Макроном про Гренландию и ужин в Париже

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Источник: Московский комсомолец

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В сообщениях обсуждалась Гренландия и действия Вашингтона вокруг этой темы. Скриншоты диалога американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.

Судя по опубликованному фрагменту, Макрон заявил, что у Парижа и Вашингтона совпадает взгляд на ситуацию в Сирии, а также есть потенциал для совместных действий по Ирану. Однако тему Гренландии французский президент выделил отдельно, задав Трампу прямой вопрос о том, зачем США вмешиваются в эту историю.

Кроме того, Макрон пригласил американского лидера поужинать в Париже в четверг, 22 января.

Ранее сообщалось, что президент Франции отказался принимать приглашение Трампа присоединиться к так называемому «Совету мира». После этого глава Белого дома пригрозил ввести 200-процентные пошлины, рассчитывая таким образом вынудить Макрона изменить решение.

Читайте также: Индия публично отчитала Сикорского и довела Варшаву до дипломатического скандала.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше