Президент США выложил переписку с Макроном про Гренландию и ужин в Париже

Президент США Дональд Трамп опубликовал переписку со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В сообщениях обсуждалась Гренландия и действия Вашингтона вокруг этой темы. Скриншоты диалога американский лидер разместил в своей соцсети Truth Social.
Судя по опубликованному фрагменту, Макрон заявил, что у Парижа и Вашингтона совпадает взгляд на ситуацию в Сирии, а также есть потенциал для совместных действий по Ирану. Однако тему Гренландии французский президент выделил отдельно, задав Трампу прямой вопрос о том, зачем США вмешиваются в эту историю.
Кроме того, Макрон пригласил американского лидера поужинать в Париже в четверг, 22 января.
Ранее сообщалось, что президент Франции отказался принимать приглашение Трампа присоединиться к так называемому «Совету мира». После этого глава Белого дома пригрозил ввести 200-процентные пошлины, рассчитывая таким образом вынудить Макрона изменить решение.
