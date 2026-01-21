Президент США выложил переписку с Макроном про Гренландию и ужин в Париже

Судя по опубликованному фрагменту, Макрон заявил, что у Парижа и Вашингтона совпадает взгляд на ситуацию в Сирии, а также есть потенциал для совместных действий по Ирану. Однако тему Гренландии французский президент выделил отдельно, задав Трампу прямой вопрос о том, зачем США вмешиваются в эту историю.