Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия: речь о противоракетной обороне

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он с таким упорством добивается контроля над Гренландией. По словам американского лидера, острову отводится важная роль в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол».
«Это так важно для “Золотого купола”, это так важно для национальной, а на самом деле и для международной безопасности», — заявил Трамп в эфире телеканала NewsNation.
Напомним, США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов. Речь идёт прежде всего о США и КНР.
Ранее издание Politico со ссылкой на сотрудника Пентагона сообщило, что президент США Дональд Трамп на самом деле не нуждается в контроле над Гренландией для создания и реализации новой системы противоракетной обороны «Золотой купол».