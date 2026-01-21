Ричмонд
Трамп объяснил, зачем ему нужна Гренландия: речь о противоракетной обороне

Трамп хочет задействовать Гренландию при создании «Золотого купола».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему он с таким упорством добивается контроля над Гренландией. По словам американского лидера, острову отводится важная роль в создании системы противоракетной обороны «Золотой купол».

«Это так важно для “Золотого купола”, это так важно для национальной, а на самом деле и для международной безопасности», — заявил Трамп в эфире телеканала NewsNation.

Напомним, США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов. Речь идёт прежде всего о США и КНР.

Подробнее о том, как Трамп собрался защищаться от российских гиперзвуковых ракет, читайте здесь на KP.RU.

Ранее издание Politico со ссылкой на сотрудника Пентагона сообщило, что президент США Дональд Трамп на самом деле не нуждается в контроле над Гренландией для создания и реализации новой системы противоракетной обороны «Золотой купол».

