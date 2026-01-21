Ричмонд
Захарова подколола американского журналиста на пресс-конференции Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила над американским журналистом во время пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Мероприятие было посвящено итогам российской дипломатии в 2025 году, сообщает корреспондент РИА Новости.

Поводом стала тема США, которая, по словам Захаровой, звучала в вопросах слишком часто. На этом фоне она предложила предоставить слово представителю американских СМИ и указала на корреспондента CNN в зале.

Лавров, осмотрев собравшихся, обратился к журналисту и с иронией поинтересовался, разрешили ли ему прийти на пресс-конференцию.

После этого Захарова снова взяла слово, указала американцу место в зале и предложила задавать вопрос, отметив его заметное удивление.

Читайте также: Индия публично отчитала Сикорского и довела Варшаву до дипломатического скандала.

Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
