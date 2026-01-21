Ричмонд
Член Конгресса Луна показала торт в форме Гренландии с флагом США

Член Палаты представителей США Луна опубликовала фото торта в форме Гренландии, раскрашенной в цвета американского флага.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, которая входит в Республиканскую партию, опубликовала фотографию торта, оформленного в виде Гренландии и украшенного изображением американского флага.

На основании, на котором находится кондитерское изделие, размещена надпись «Гренландия».

«Что за торт!» — отметила политик, комментируя фото на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, в начале января жена советника Белого дома по внутренней безопасности Стивена Миллера Кэти опубликовала в Сети карту Гренландии, окрашенную в цвета американского флага. Она сопроводила снимок подписью «скоро».

19 января президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой была изображена карта с территориями Канады, Гренландии и Венесуэлы, помеченными американским флагом. Кроме того, глава Белого дома показал ещё один снимок, на котором закрепляет флаг Соединённых Штатов на гренадской территории.

Также сообщалось, что жители Гренландии и Дании начали скупать бейсболки с антиамериканской надписью Make America Go Away («Пусть Америка уйдет»). Её придумали, опираясь на лозунг Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»), который считается основой предвыборной кампании Дональда Трампа.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

