Член Конгресса Луна показала торт в форме Гренландии с флагом США

19 января президент США Дональд Трамп обнародовал фотографию, на которой была изображена карта с территориями Канады, Гренландии и Венесуэлы, помеченными американским флагом. Кроме того, глава Белого дома показал ещё один снимок, на котором закрепляет флаг Соединённых Штатов на гренадской территории.