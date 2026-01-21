Пушков высмеял раскол в ЕС из-за планов Трампа на Гренландию

«В ЕС Бабиша подвергли критике за это высказывание, а вот Трамп назвал его “освежающим по своей честности”. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что судьба Грендандии должна решаться на переговорах между Данией и США без вмешательства Брюсселя, а Европе не нужен ещё один “искусственный кризис”, — написал Пушков.