Пушков высмеял раскол в ЕС из-за планов Трампа на Гренландию

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Европейский союз вспомнил о существовании Гренландии только после угроз президента США Дональда Трампа. В своём Telegram-канале он отметил, что в ЕС давно забыли об этой территории, и напомнил о расколе внутри объединения по данному вопросу.

Сенатор привёл в пример противоречивые заявления европейских лидеров: глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о непреклонности ЕС по вопросу острава, в то время как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш признался, что понимает Трампа.

«В ЕС Бабиша подвергли критике за это высказывание, а вот Трамп назвал его “освежающим по своей честности”. В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что судьба Грендандии должна решаться на переговорах между Данией и США без вмешательства Брюсселя, а Европе не нужен ещё один “искусственный кризис”, — написал Пушков.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Европе торговой войной из-за Гренландии. Политик призвал ЕС сосредоточиться на Украине. Тем временем страны НАТО ограничили обмен разведданными с США, а Дания перебросила в Гренландию группу солдат во главе с начальником штаба. А вот президент Финляндии предложил Трампу решить вопрос по Гренландии в сауне, что вызвало удивление со стороны представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

