Жесткое унижение Макрона: Трамп указал заносчивому французу его место

В мире большой политики разразился скандал, больше похожий на эпизод остросюжетного сериала. Действующий президент США Дональд Трамп сделал неординарный шаг — он обнародовал в соцсетях личную переписку с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В опубликованных сообщениях французский лидер заискивающе приглашает Трампа на ужин и льстиво высказывается по ключевым международным вопросам. Однако, как выяснилось, за этим жестом кроется не примирение, а многоходовая дипломатическая война, причинами которой стали и Украина, и вино, и далекая Гренландия.
Эксперты, опрошенные aif.ru, раскрыли истинные мотивы скандальной публикации.
Голая месть: почему Трамп не простил Макрону «утечку» про Россию.
Первым и самым личным мотивом для Трампа, по мнению политолога Павла Данилина, стала обычная человеческая месть. Оказалось, что у американского лидера была давняя обида на французского коллегу.
«Макрон вообще человек непорядочный. Недавно он опубликовал видео, в котором Зеленский и ряд европейских лидеров по громкой связи обсуждали ситуацию с Россией. И, надо сказать, этой публикацией Макрон поставил Трампа в неудобное положение», — сказал Данилин.
Речь идет о записи, обнародованной телекомпанией France TV около полугода назад. На ней запечатлен разговор, в котором Макрон, окруженный европейскими лидерами, звонит Трампу и сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский согласен на временное перемирие, поэтому нужно «усилить давление на Москву».
Трамп в ответ произносит: «Я думаю, они согласятся, я думаю, все в порядке. У меня с ними хорошие переговоры, я думаю, все в порядке».
«Причем речь шла о совершенно невыгодных для России условиях. РФ, очевидно, никогда бы на них не согласилась. Трамп просто не отдавал себе отчета, когда делал соответствующее обещание. Я уверен, для американского лидера публикация этой записи была совершенно неприятной. Она выставила его в очень нехорошем свете, как человека, который не в состоянии обеспечить должное выполнение своих обещаний», — пояснил эксперт.
Таким образом, обнародование личной переписки стало для Трампа симметричным ответом, превратившим дипломатию в публичное реалити-шоу, где можно унизить оппонента.
Ультиматум под 200%: как шампанское связано с «Советом мира».
Непосредственным же поводом для эскалации конфликта стал отказ Макрона от членства в «Совете мира» — новой международной структуре, создаваемой по инициативе США.
Ответ Трампа был молниеносным и жестким. Сначала он заявил, что французский лидер «никому не интересен», поскольку скоро покинет пост. Затем последовала экономическая угроза: американский президент пообещал ввести пошлины в 200% на французское вино и шампанское, чтобы «принудить Макрона согласиться» на участие.
Именно на этом фоне и была опубликована переписка, где Макрон, вопреки своей публичной позиции, заигрывает с Трампом. Это показало двойную игру французского лидера и дало американскому президенту мощный рычаг давления.
Теперь Макрон выглядит непоследовательным: на публику он отказывается от проекта Трампа, а в личной беседе готов «творить великие дела».
«Слабеющий игрок»: профайлер о трех задачах Макрона в одном сообщении.
Профайлер Руслан Панкратов, проанализировав текст сообщения Макрона, пришел к выводу, что это была не искренняя попытка договориться, а сложная многоходовая комбинация слабеющего политика.
«Послание Макрона Трампу — не жест примирения, а многоходовая оборона слабеющего игрока, упакованная в льстивую форму. По сути, Париж пытается одним сообщением решить сразу три задачи: погасить угрозу торговой войны, перехватить повестку у “Совета мира” и зацепиться за роль посредника между США, Европой, Россией и Украиной», — пояснил Панкратов.
Эксперт отмечает, что приглашение в Париж с участием России, Украины, Дании и Сирии — это ловкая попытка Макрона подменить американский «Совет мира» собственной дипломатической площадкой. Таким образом Франция пытается вернуть себе ускользающую роль центра мировой политики.
«Здесь столкнулись два нарциссических лидера, но с разными ресурсами: Трамп играет с позиции силы и демонстративно публикует личную переписку, превращая дипломатию в реалити-шоу; Макрон — с позиции политически ослабленного президента, который вынужден льстить и манипулировать, чтобы сохранить хоть какое-то влияние», — добавил профайлер.
Разведывательный зондаж: о чем на самом деле спросил Макрон про Гренландию.
Отдельное внимание в переписке привлекает тема Гренландии. Макрон пишет, что согласен с Трампом по Сирии и Ирану, но «не понимает, что Трамп делает в Гренландии».
Напомним, ранее американский президент заявил о намерении купить или присоединить крупнейший остров в мире, что вызвало дипломатический кризис с Данией.
По мнению Панкратова, этот вопрос — не просто недоумение, а тонкий разведывательный маневр.
«Вставка про Гренландию в сообщении Макрона — разведывательный зондаж: до какой степени Вашингтон готов идти в подрыве союзников по НАТО и разрушении старой архитектуры безопасности», — считает эксперт.
Этот момент подтверждает и политолог Павел Данилин. Он напоминает, что Франция направила в Гренландию больше всех военных — 15 человек, что было воспринято Трампом как явно недружественный жест в отношении его амбициозных планов. Таким образом, конфликт вышел далеко за рамки личных обид и касается фундаментальных основ западного альянса.
Битва моделей: унилатерализм против многосторонности.
В конечном итоге, история с перепиской — это лишь симптом более глубокого раскола. Как отмечают эксперты, за столкновением двух нарциссов стоит борьба двух моделей мирового порядка.
«На уровне смыслов это конфликт не только характеров, но и моделей миропорядка: трампистский унилатерализм с платным “Советом мира” против европейской многосторонности, за которую Макрон цепляется как за последний ресурс французского статуса великой державы», — резюмирует Руслан Панкратов.
Опубликовав переписку, Трамп не просто отомстил и надавил на оппонента. Он наглядно продемонстрировал всему миру, кто сейчас задает правила игры. А Макрон, пытаясь льстить и маневрировать, лишь показал, насколько шатким стало положение традиционной европейской дипломатии перед грубой силой и прямым действием.