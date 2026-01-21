Израильские пули нашли в телах погибших в Иране детей

Источник также рассказал о гибели трёхлетней Мелины Асади. Вечером 7 января она вместе с отцом вышла из дома в Керманшахе, чтобы купить детскую смесь и лекарство от простуды. По пути домой их внезапно обстреляли, и девочка погибла.