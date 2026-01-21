Ричмонд
Израильские пули нашли в телах погибших в Иране детей

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила — в телах детей, погибших во время протестов в Иране, нашли израильские боевые пули. Об этом сообщили иранские силовые структуры.

Речь идёт, в частности, о восьмилетней девочке из Исфахана. Она отправилась с семьёй за покупками во время беспорядков и получила смертельные ранения в живот, подбородок и затылок.

«Судебно-медицинская экспертиза показала, что пули были израильскими боевыми», — приводит ТАСС слова источника.

Источник также рассказал о гибели трёхлетней Мелины Асади. Вечером 7 января она вместе с отцом вышла из дома в Керманшахе, чтобы купить детскую смесь и лекарство от простуды. По пути домой их внезапно обстреляли, и девочка погибла.

Ранее появилась информация, что в ходе протестов в Иране могли погибнуть до 12 тысяч человек. Однако точное число жертв установить не удаётся — власти ограничили связь в стране, и подтвердить масштабы трагедии пока невозможно.

