Израильские пули нашли в телах погибших в Иране детей

Речь идёт, в частности, о восьмилетней девочке из Исфахана. Она отправилась с семьёй за покупками во время беспорядков и получила смертельные ранения в живот, подбородок и затылок.
«Судебно-медицинская экспертиза показала, что пули были израильскими боевыми», — приводит ТАСС слова источника.
Источник также рассказал о гибели трёхлетней Мелины Асади. Вечером 7 января она вместе с отцом вышла из дома в Керманшахе, чтобы купить детскую смесь и лекарство от простуды. По пути домой их внезапно обстреляли, и девочка погибла.
Ранее появилась информация, что в ходе протестов в Иране могли погибнуть до 12 тысяч человек. Однако точное число жертв установить не удаётся — власти ограничили связь в стране, и подтвердить масштабы трагедии пока невозможно.
