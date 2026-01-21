Самолёт Трампа экстренно вернулся на базу Эндрюс из-за поломки по пути в Давос

Как заявила журналистам пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт, экипаж борта Air Force One обнаружил после взлёта «небольшую электрическую неисправность». Решение о возвращении приняли из соображений максимальной безопасности.
В итоге самолёт развернулся и приземлился на объединённой базе Эндрюс. После этого президенту предложили пересесть на другой борт для продолжения поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп не запланировал личную встречу с Владимиром Зеленским на полях форума в Давосе. Белый дом ограничился участием президента США в заседании так называемой «коалиции желающих», где будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины.
