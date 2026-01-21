Трамп может полностью отказаться от помощи Украине ради давления на Европу

Политолог допустил, что Трамп действительно способен «выйти» из украинской повестки, но при этом будет стремиться сделать это так, чтобы не потерять лицо. По мнению Блохина, для него важно не допустить впечатления, что США уходят так же демонстративно и болезненно, как это было при выводе войск из Афганистана во времена Джо Байдена.