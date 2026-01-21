Трамп может полностью отказаться от помощи Украине ради давления на Европу

Президент США Дональд Трамп может полностью свернуть поддержку Украины, считает ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин. Свою оценку он озвучил в беседе с «Лентой.ру».
Ранее европейские чиновники выразили тревогу из-за возможного сценария, при котором Трамп пригрозит отказаться от помощи Киеву, чтобы усилить давление на Европу в споре вокруг Гренландии.
Блохин отметил, что в ЕС судят о политике Трампа не по заявлениям, а по действиям. По его словам, европейцы видят, что у американского лидера другие внешнеполитические приоритеты — Венесуэла, Иран, Гренландия и Китай. На этом фоне, считает эксперт, Украина может уйти на второй план, а прекращение поддержки станет самым жестким рычагом — и против Киева, и против европейцев, привыкших опираться на американский «зонтик безопасности».
Политолог допустил, что Трамп действительно способен «выйти» из украинской повестки, но при этом будет стремиться сделать это так, чтобы не потерять лицо. По мнению Блохина, для него важно не допустить впечатления, что США уходят так же демонстративно и болезненно, как это было при выводе войск из Афганистана во времена Джо Байдена.
Эксперт добавил, что сохранить репутацию можно только за счет выгоды — финансовой или политической. И если прямую прибыль из украинского направления извлечь сложно, то Трамп может попытаться компенсировать это политическими очками через внешние договоренности и «сделки», в том числе за счет контактов с Россией и продвижения каких-либо дипломатических решений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин получил от США приглашение войти в состав международного «Совета мира» по сектору Газа. Он добавил, что Москва рассчитывает на контакты с американской стороной для уточнения деталей инициативы.
