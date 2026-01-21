Военный аналитик допустил удар «Орешником» по Украине уже с боевой частью

Россия может применить баллистическую ракету «Орешник» не в виде учебных болванок, а с полноценной боевой начинкой. Об этом «Ленте.ру» заявил директор Музея войск ПВО, историк и военный эксперт Юрий Кнутов.
По словам специалиста, ранее «Орешник» использовали без взрывчатого вещества — без фугасной и без ядерной боевой части. В таком варианте, как пояснил Кнутов, разрушения достигаются за счет мощного кинетического и сейсмического воздействия при ударе.
Военный эксперт считает, что при применении ракеты уже с боевым зарядом последствия для противника будут крайне тяжелыми. Он допустил, что такой сценарий может быть реализован, если Украина продолжит атаки по стратегическим объектам на территории России.
Кнутов также напомнил об одном из ударов «Орешником» по предприятию во Львовской области и предположил, что при наличии боевой части масштабы разрушений могли бы быть значительно серьезнее.
Ранее сообщалось, что 9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». В публикациях этот эпизод связывали с попыткой Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которая, как утверждалось, произошла в ночь на 29 декабря 2025 года.
