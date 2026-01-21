Военный аналитик допустил удар «Орешником» по Украине уже с боевой частью

Ранее сообщалось, что 9 января по Украине был нанесен один из самых масштабных ударов с применением «Орешника». В публикациях этот эпизод связывали с попыткой Киева поразить резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, которая, как утверждалось, произошла в ночь на 29 декабря 2025 года.