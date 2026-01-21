В Харьковской области нанесен удар по расположению ракетного дивизиона ВСУ

Кадры нанесения удара по расположению ракетного дивизиона ВСУ в Харьковской области опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников канала, удар нанесен по скоплению боевиков и техники противника, выявленному российскими военными в одной из лесополос в окрестностях села Сазоно-Балановка.
«Разведчики обнаружили крупное скопление ВСУ в лесополосе недалеко от населенника. В ходе анализа на позиции была обнаружена ПУ M270A1 MLRS, после чего туда незамедлительно был нанесен удар», — говорится в публикации.
Сообщается, что место расположения ракетного дивизиона противника поразили две ракеты, выпущенные ОТРК «Искандер».
По предварительным данным, в результате ракетного удара ВСУ потеряли до полутора сотен боевиков, а также пусковую установку M270A1 MLRS, до 15 бронеавтомобилей и около 20 машин.
Напомним, накануне были опубликованы кадры уничтожения дроном установки HIMARS ВСУ, выявленной в Краматорском районе ДНР. Также сообщалось о поражении беспилотниками РСЗО Striga и Vampire противника в Харьковской области.